Dopo Crotone, ecco Verona per un totale venticinquemila euro di multa. Fabio Paratici ha incassato due pesanti sanzioni consecutive per aver inveito contro gli arbitri, anche se la seconda è stata accolta con un po' di stupore dagli ambienti bianconeri, per via di questo quasi accanimento da inizio stagione. Sì, perché secondo quanto filtra dalla Juve contro il Verona Paratici non avrebbe protestato. Come riporta Tuttosport: "Potrebbe esserci stato uno scambio di persona visto che se non - al limite - varcando di qualche passo l’area interdetta ai non effettivi in distinta, il ds non avrebbe fatto nulla di male. Men che meno rivolto parole minacciose".