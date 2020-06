Giornata di tamponi in casa Juve. Come riporta Sky Sport i calciatori bianconeri si sono sottoposti oggi a tampone per scongiurare il contagio da coronavirus. Dybala, Matuidi e Rugani sono guariti ormai da diverse settimane e non hanno avuto altri problemi in seguito alla malattia contratta lo scorso marzo. Il club bianconero comunicherà solo eventuali positivi.