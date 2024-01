Juve, Giuntoli ha scelto il futuro di Iling e Nicolussi

Il Corriere dello Sport si concentra sulle prossime mosse di mercato della Juventus, specialmente in uscita. Per quel che riguarda il centrocampo, Giuntoli ha bloccato la cessione in prestito del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia alla Salernitana e anche quella del laterale Samuel Iling-Junior al Monza.