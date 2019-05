Compie oggi 38 anni Andrea Barzagli. Nato a Fiesole l’8 maggio del 1981, cominciando a dare calci al pallone nella Cattolica Virtus e poi nella Rondinella, con cui esordisce nei Dilettanti. La svolta nel 2001, con il passaggio all’Ascoli (in prestito dal Piacenza) e la promozione in Serie B. Gli anni successivi lo vedranno al Chievo e quindi al Palermo. Con i rosanero di Guidolin arriverà la consacrazione, insieme ad una convocazione in Nazionale che gli permette di alzare la Coppa del Mondo al cielo di Berlino. Quindi la parentesi in Bundesliga, con la maglia del Wolfsburg: un’esperienza comunque notevole, se consideriamo la vittoria del primo Meisterchale della storia del club. Nel gennaio del 2011 arriva alla Juventus, per poco più di mezzo milione di euro. In otto anni scriverà la storia del club bianconero con otto scudetti consecutivi e cinque Coppa Italia.