Così la Juventus, sul proprio sito ufficiale, ha fatto gli auguri a Daniele Rugani:



"Compleanno di corsa, sole, sudore e lavoro per Daniele Rugani.



Sono giorni intensi per tutti i bianconeri, che fra due giorni tornano in campo a Monza per la seconda amichevole pre-stagionale e che, giorno dopo giorno, intensificano la preparazione in vista del campionato.



Ritmi intensi nei quali però siamo sicuri che ci sarà il tempo di festeggiare Daniele, bianconero dal 2015, che proprio oggi spegne insieme ai compagni 27 candeline.



Buon compleanno da parte di tutti noi!".