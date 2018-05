Difficile, ma non impossibile, a maggior ragione con tutti questi sponsor: Paul Pogba è un sogno che potrebbe diventare realtà. Sì, perchè l'economia bianconera vuole un colpo così, un grande nome per cui spendere inizialmente, ma grazie al quale si può avere un ritorno di immagine importante e molto sostanzioso. Il brand vuole questo, i sostenitori internazionali anche: come sottolinea Tuttosport, infatti, essere un punto fermo mondiale è ciò a cui la Juve ambisce, non solo sul campo.



Ecco perciò l'interesse per il francese, che ha un ingaggio molto elevato, ma che potrebbe essere limato proprio dagli sponsor, quelli che oggi costituiscono il più ai 13 milioni percepiti dallo United. Meno difficile l'operazione con il club, visto che a bilancio Pogba conta 63 milioni di euro.