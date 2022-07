A volte ritornano, ma solo per un saluto.ha fatto visita alladurante la tournée negli Stati Uniti: il difensore, oggi a, ha salutato gli ex compagni e incontrato il suo successore,, come si vede nel video pubblicato sui social dalla società bianconera.Il difensore ha poi dichiarato: "Sto molto bene, sono molto contento di rivedere gli amici. A Los Angeles abbiamo una buona squadra, la città è grande, ma si vive bene con organizzazione. È un ambiente diverso rispetto a quello italiano, ma cerco di fare le cose nel miglior modo possibile. Sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta e questo mi dà una mano nell’affrontare presente e futuro.".