In casa Juventus si ragiona anche sul nome di Pep Guardiola per il dopo-Allegri. Come scrive Tuttosport, il Manchester City ha costruito un progetto solido attorno al proprio allenatore, gli ha rinnovato il contratto e nulla al momento lascia pensare ad un divorzio. La situazione potrebbe cambiare però nel caso in cui il cammino dei Citizens in Champions League si interrompesse (ancora una volta) prima del previsto.