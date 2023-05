Poteva chiedere qualsiasi cosa come premio per essere diventato il nuovo campione del mondo di scacchi, Ding Liren. Eppure il 30enne non ha avuto dubbi: "La prima cosa che voglio fare è andare a Torino a vedere dal vivo la Juventus, la mia squadra del cuore".



NUMERO UNO - Ding è il primo cinese a vincere il Mondiale di scacchi. Lo ha fatto ad Astana, in Kazakistan, battendo il russo Ian Nepomniachtchi dopo tre settimane di partite. Nei festeggiamenti, prima la dedica ai nonni e alla madre. Poi, la rivelazione: "Tifo Juve e verrò all'Allianz presto".



LA STORIA - Liren nasce a Wenzhou, sulla costa del Mar Cinese Orientale, la città degli scacchi per antonomasia. "Ho iniziato a giocare a 4 anni e per 26 ho analizzato la mia abilità, cambiando spesso modo di allenarmi. A volte pensavo di essere dipendente da questa disciplina perché senza non ero felice". Ora finalmente il successo che gli è valso circa un milione di euro. "Fino a due anni fa vivevo con i miei e i soldi andavano sul loro conto in banca. Del resto in Cina funziona così. Vivi da solo quando sei sposato o fidanzato", ha confessato.