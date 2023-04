Nel pareggio tra Milan ed Empoli ad esultare è stata la Juventus. Non solo per la ghiotta possibilità di accorciare in classifica dai rossoneri ma anche per la prestazione super di de Winter. La scelta di mandare il talento belga in prestito ( senza opzione di riscatto) in una società come quella toscana si è rivelata vincente sotto tutti i punti di vista. I dati di Koni a San Siro testimoniano la crescita di un giocatore destinato a grandi palcoscenici: 100% di tackle vinti, 74% di passaggi riusciti, 2 intercetti e 1 duello su tre vinto nel gioco aereo.i sul mercato. A gennaio c’era stato unprontamente rispedito al mittente dall’Empoli, per la prossima stagione ci sono altri club della Premier League come il West Ham pronti a bussare alla porta della Juventus.Le priorità di de Winter non sono cambiate in questi mesi:. Entrambi gli obiettivi sono assolutamente alla portata di un ragazzo che è diventato grande nella Scala del calcio.