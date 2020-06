Niente lesioni per Gonzalo Higuain. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Un sospiro di sollievo per la Juventus in vista della ripresa. Quanto starà fuori il Pipita? Secondo La Gazzetta dello Sport, per la semifinale di Coppa Italia resta a rischio. Potrebbe provare a rientrare nel match successivo, ma al momento non ci sono certezze. Nei prossimi giorni verrà rivalutato dallo staff della Juve.