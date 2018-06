Gonzalo Higuain è lontano da Torino, forse per lui è meglio così. D'altronde ha sempre maldigerito il fatto che si parlasse troppo di lui, respingendo con forza al mittente qualunque tipo di critica ritenuta non costruttiva. E in questi giorni in Italia, ma non solo, il suo nome è sempre rimasto saldamente al centro dei titoli: niente critiche questa volta, ma tante riflessioni riguardo al fatto che nell'ipotetico scambio tra lui e Icardi, alla fine, sembra davvero poterci guadagnare la Juve che pure sarebbe la squadra chiamata a spendere di più. Lontano da Torino non pensa a tutto questo, almeno ufficialmente la sua testa non può che essere rivolta solo ed esclusivamente a quel Mondiale riconquistato proprio sul filo di lana. Ma lontano da Torino sembra sempre più anche il suo futuro.

IL PUNTO – Dire che la Juve lo abbia scaricato è sicuramente eccessivo. Ma è proprio lui il top player bianconero identificato come il più sacrificabile sull'altare del mercato, anche in virtù di un biennio che lo ha visto rendere all'altezza delle aspettative solo a intermittenza. Fissano anche una valutazione che possa renderlo particolarmente appetibile nonostante si avvicini ai 31 anni d'età, sperando magari che proprio il Mondiale possa far ripartire il contatore verso l'alto: ogni offerta superiore ai 60 milioni verrà ascoltata e valutata con attenzione. Anche proveniendo dall'Italia, non a casa subito dopo al rilancio dell'obiettivo Icardi sull'asse Juve-Inter si è subito parlato proprio del Pipita. Che in questo momento rimane il primo della lista per il Chelsea, in attesa di capire chi possa essere il prossimo allenatore aumenta la consapevolezza di voler tentare l'affondo su Higuain per trasformarlo nel centravanti dei Blues che verranno. Così come mentre aumentano le voci di un addio di Falcao dal Monaco, pure il club del Principato ha mosso i primi passi verso Higuain in un potenziale derby francese col Psg. È ancora presto, come ribadito da John Elkann nell'anno dei Mondiali tutto è più complicato e serve tempo. Ma Higuain è sempre più lontano da Torino.



@NicolaBalice