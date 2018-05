Qualcuno dice che andrà al Milan, che cerca un centravanti di peso. Qualcun altro invece non esclude che possa finire all’Inter, in un possibile scambio tutto argentino con Mauro Icardi. Si accettano scommesse sul futuro di Gonzalo Higuain destinato, si dice, a lasciare la Juve per via del suo difficile rapporto con Allegri. Al contrario degli ultimi rumors, però, i bookmaker optano per un altro anno a Torino: sul tabellone Sisal Matchpoint la conferma alla Juve è data a 1,55. Se proprio il Pipita fosse destinato a partire, allora a spuntarla sarebbe il Chelsea, suggeriscono i quotisti, prima opzione dopo il bianconero, piazzata a 4,00. Sale fino a 9,00, come riporta Agipronews, la pista che porta all’Inter, mentre per trovare il Milan (ancora in attesa del decisivo giudizio della Uefa sulle questioni finanziarie, vincolante per il prossimo mercato) bisogna arrivare a 100,00, opzione, per il momento, probabile quanto un ritorno al Napoli. Tra le due milanesi una lunga serie di squadre: Psg a 20,00, Real Madrid e Arsenal a 25,00, poi Liverpool e Barcellona a 33,00.