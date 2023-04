Dopo la qualificazione in semifinale di Europa League - dove affronterà il Siviglia - la Juventus volta pagina e torna a concentrarsi sul campionato. Stasera è in programma il big match contro il Napoli, per il quale l'unico assente è Moise Kean ancora alle prese con un problema agli adduttori. Per il resto, sono tutti a disposizione di Massimiliano Allegri.



Ecco l'elenco completo



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.