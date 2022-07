La Juventus ha comunicato l'elenco dei giocatori partecipanti alla tourné negli Stati Uniti, che si apre con l'amichevole contro il Deportivo Guadalajara nella notte tra domani e sabato. Confermate le assenze per infortunio di Chiesa, Kaio Jorge e Mattia De Sciglio (problema muscolare per quest'ultimo) e Adrien Rabiot per motivazioni personali, così come quelle per ragioni legate al calciomercato di Arthur, Ramsey e Pjaca.



Ci sono invece tutti i volti nuovi arrivati in bianconero nel corso dell'estate: da Gatti a Di Maria, passando per Pogba e l'ultimo grande colpo Bremer. Ecco la lista al completo dei convocati:





PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin, Garofani



DIFENSORI: Bremer, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Gatti, Pellegrini, Bonucci, Rugani, Barbieri



CENTROCAMPISTI: Pogba, Rovella, McKennie, Locatelli, Zakaria, Compagnon, Fagioli



ATTACCANTI: Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Aké, Cudrig, Da Graca