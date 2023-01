McKennie al Leeds è la cessione che la Juventus ha programmato di fare in questa sessione di mercato, ma la formula non aiuta il mercato in entrata. La quadra è stata trovata in prestito da 1,2 milioni con obbligo a 33 milioni, ma condizionato, perché scatterà soltanto al raggiungimento di determinati risultati sportivi di squadra (salvezza del Leeds) e individuali.