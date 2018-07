Mille metri quadri distribuiti su tre piani, otto camere da letto, piscina coperta e due ingressi segreti a prova di assalto, di fan o paparazzi. E’ questo l’identikit della villa che, secondo Tuttosport, Ronaldo avrebbe già prenotato a Torino. La proprietà si troverebbe in strada San Vito Revigliasco ed è la stessa nella quale Fabio Cannavaro ha vissuto nel suo primo periodo bianconero. Piccola curiosità: nel 2006 gli U2, in concerto a Torino, rifiutarono di soggiornare nella suddetta villa a causa dei costi di affitto troppo alti (circa 280 mila euro per 6 giorni).