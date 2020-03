Giorgio Chiellini continuerà a giocare per un'altra stagione. Nelle prossime settimane formalizzarà il rinnovo di contratto con la Juventus. Al termine di questa stagione avrebbe dovuto mettere fine alla sua avventura in Nazionale con Euro 2020 ma come riporta La Stampa lo spostamento della competizione impone al capitano bianconero di riflettere sulla sua eventuale partecipazione considerato che aveva messo in preventivo di chiudere la carriera Azzurra questa estate.