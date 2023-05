La conferma di Allegri sulla panchina della Juventus nella prossima stagione non è più così sicura. Anzi, il divorzio è un'ipotesi e la proprietà riflette su un progetto a medio termine con un allenatore emrgente come Dionisi (Sassuolo), Thiago Motta (Bologna) o Tudor (Marsiglia) secondo Tuttosport. L'unica certezza è che il tecnico bianconero non si dimetterà.