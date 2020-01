Come ricordato da Opta, da quando i quarti di finale sono tornati in gara secca (nel 2009), la Juventus ha passato il turno sette volte su 11: nello stesso periodo è stata eliminata in due quarti di fila solo nel 2010 e 2011, quando alla seconda stagione si fermò proprio contro la Roma. Nell’ultimo quarto di finale disputato in Coppa Italia, la Roma ha fatto registrare il proprio record di gol subiti in una singola partita nella competizione: la sconfitta per 7-1 in casa della Fiorentina.