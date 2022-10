Nei giorni della bufera suche non accenna a placarsi, in casa Juventus c'è una corrente neanche troppo velata che soffia dalla curva e arriva fino alla Continassa e che spiffera il nome di un grande ex mai dimenticato. Si tratta di, oggi sulla panchina del, ma in scadenza a fine stagione. Un'occasione che il popolo bianconero sta provando a spingere fin sulla scrivania dicolui che, in passato, aveva già rifiutato il ritorno dell'allenatore a Torino.Dopo l'addio con rottura anche a mezzo stampa dell'ormai lontano 2014, sono state infatti due le occasioni in cui Antonio Conte avrebbe avuto l'occasione di tornare sulla panchina della Juventus.Nella testa di Agnelli era ancora troppo calda la rottura consumata nell'estate 2014 con quei "10 euro per un ristorante da 100" che ancora riecheggiava nei suoi uffici., risollevandola fino al titolo vinto nel 2021.dopo la rottura con i nerazzurri, rappresentò nuovamente l'occasione per l'allenatore salentino di rivestire il bianconero, ma ancora una volta (in due giorni e nonostante la pressione di Nedved),, considerato più "aziendalista" e blindato da un contratto oggi difficile da rescindere.E ora? Il gruppo di 80-90 persone va ricompattato al punto da aver quasi perso il DNA bianconero. Per questo i tifosi chiedono il ritorno di colui che da sempre, anche quando sedeva sulla panchina dell'Inter, si è professato come primo tifoso della Juve.con gli Spurs il suo contratto in scadenza a fine annata.i. Se il presidente, questa volta, metterà da parte le scelte d'orgoglio allora il grande ritorno potrà avvenire. Certo, sullo sfondo resta una risoluzione con Allegri non semplice da completare, ma questa... è sicuramente un'altra storia.