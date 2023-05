Dusan Vlahovic medita di lasciare la Juventus nel prossimo mercato estivo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante serbo (23 anni, arrivato a gennaio 2022 per 80 milioni dalla Fiorentina) potrebbe partire per 60-70 milioni di euro. Su di lui hanno messo gli occhi Bayern Monaco, Manchester United, Chelsea e Newcastle.