Tre dubbi su tutti per Maurizio Sarri in casa Juve verso il match col Verona. In attacco accanto a Cristiano Ronaldo ci sarà uno tra Dybala e Higuain, col primo in pole position al momento. Douglas Costa è favorito su Ramsey per giocare a supporto delle due punte. In mediana con Bentancur e Pjanic spazio a uno tra Rabiot e Matuidi, col primo in vantaggio. In difesa pronti Cuadrado, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro.