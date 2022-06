A tal punto che da Madrid filtra l'intenzione di trattenerlo al posto di Luis Suarez nonostante il solo anno di contratto che rimane prima della scadenza, nonostante soprattutto i motivi che hanno spinto Alvaro a voler lasciare i Colchoneros per tornare alla Juve. Forse un reale progetto dell'Atletico, forse schermaglie necessarie in questa fase di mercato che vede la Juve quale unica reale pretendente a Morata. Ma ancora troppo distante da quelle che sono le esigenze del club spagnolo:: perché alla Continassa resiste la convinzione che in assenza di altre soluzioni, a un certo punto si potrà tornare a parlare di Morata su nuove basi più vicine alle possibilità bianconere.– Ma come si diceva, la Juve ci ha provato e riprovato. Senza successo. ImbastendoPoi provando a elaborare una formula che in un primo tempo sembrava anche poter convincere l'Atletico, salvo poi andarsi a scontrare davanti a troppi ostacoli:. Così come per l'ultimo tentativo della Juve, quello legato alla proposta di uda parte dell'Atletico, senza nemmeno il grazie di circostanza.