Un incontro con il gruppo di Claudio Vigorelli c'è stato. Ma non è stato per parlare di Nicolò Zaniolo o Willy Gnonto, almeno non principalmente. Il profilo di cui l'importante agenzia sta parlando con la Juve, in queste ore, è quello di Filippo Missori, esterno classe 2004 della Roma. Uno di quei talenti già blindati dal club giallorosso, eppure ritenuti sacrificabili sull'altare del bilancio che come ogni anno avrà bisogno di plusvalenze reali entro il 30 giugno.



LA CIFRA - In coppia con Cristian Volpato era già stato valutato complessivamente 10 milioni su altri tavoli, muovendosi da solo Missori potrebbero bastare 3-4 milioni. E allora la Juve ci pensa, seriamente, convinta com'è che in prospettiva Missori potrebbe diventare un prospetto importante. Il fatto che in caso di necessità José Mourinho abbia già puntato su di lui in più di un'occasione rappresenta una benedizione non di poco conto.



IL PROGETTO - E per lui la Juve avrebbe pensato a un immediato inserimento in Next Gen con vista sulla prima squadra, un percorso che comincia a fare gola a diversi talenti dopo gli esempi virtuosi dell'ultima stagione, da Fabio Miretti a Samuel Iling-Junior, da Matias Soulé a Enzo BArrenechea. Riflessioni in corso, parti al lavoro.