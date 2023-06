Tiene banco in casa Juventus il mercato dei centrocampisti. Rabiot deve ancora prendere una decisione sul rinnovo o meno del contratto, nell'attesa dell'arrivo di Giuntoli come ds sono vive le piste che portano a Frattesi e Milinkovic-Savic, ed è notizia di oggi che un'altra strada potrebbe aprirsi verso l'Inghilterra, dove l'Arsenal sta pensando di lasciar partire Thomas Partey. Il possente mediano ghanese classe 1993 ha un contratto con i Gunners fino al 2025, e sta valutando il futuro con in mano alcune offerte dall'Arabia.



SONDAGGI - Secondo quanto riporta Sky, siamo ancora alla fase dei sondaggi, con l'entourage del giocatore che avrebbe espresso gradimento verso la possibile destinazione bianconera. A questo punto non resta che aspettare lumi sul fronte Rabiot, con la consapevolezza che dal Paese saudita arriveranno, per Partey, offerte intorno ai 40 milioni di euro.



SITUAZIONE RABIOT - La Juventus sta provando ad offrire al francese un rinnovo annuale alle condizioni attuali, 7 milioni di euro il cui impatto a bilancio verrebbe mitigato dal Decreto Crescita. La mezzala si sta guardando intorno, il Barcellona ha appena preso Gundogan (ancora non ufficializzato) ma non mancano le opzioni da vagliare con l'attenta mamma-agente Veronique.