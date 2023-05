Il futuro di Mohamed Ihattaren è oggi un grosso punto interrogativo. Secondo i media olandesi, la Juventus starebbe pensando alla rescissione del contratto (che scade nel 2025) del calciatore a causa della sua mancanza di professionalità. Ihattaren non si sta più allenando, di fatti spingendo i bianconeri alla risoluzione per un giocatore che non gioca una partita da due anni.



CARRIERA BRUCIATA - Le ultime due esperienze del 21enne sono il prestito alla Sampdoria e il ritorno in Olanda con la maglia dell'Ajax, dove ha messo insieme nella seconda squadra 5 presenze e 4 gol. È stato protagonista più fuori dal campo. Nel novembre del 2022, infatti, Ihattaren è stato arrestato a Utrecht per minacce. E, smentite le avances di alcuni club di Dubai, in patria iniziano a trapelare voci sempre più forti che parlano di un suo imminente addio al calcio.