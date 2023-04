Manca sempre meno, solo 4 giorni e poi, finalmente, ilsi esporrà e prenderà una decisione che dovrebbe mettere la parola fine quantomeno sul primo filone di indagini che hanno vista coinvolta la Juventus per le cosiddette "plusvalenze fittizie" e che hanno portato alla penalizzazione di -15 punti in classifica. Una sentenza che i legali bianconeri sono convinti che possa essere ribaltata portando a difesa del club e dei suoi dirigenti non tanto una tesi assolutiva, quanto un palese vizio di forma che però verte anche su un importante precedente che risale addirittura al 2016.LA TESI DIFENSIVA - Non solo un difetto temporale, anche quello contestato al procuratore federale Giuseppe Chiné, ma anche un'errata scelta dei capi d'accusa. Secondo Tuttosport, infatti,ovvero quello inerente agli illeciti amministrativi. Gli avvocati bianconeri sostengono che: "se mi contesti illeciti amministrativi, punibili con ammenda, perché poi mi sanzioni con la slealtà sportiva? Solo per togliere punti in classifica?".E qui entra in gioco il famoso precedente del 2016. Con quella sentenza il Collegio di Garanzia del Coni sosteneva cheTale principio, era stata inoltre redatto dalla seconda sezione del Collegio di Garanzia, composta allora daattuale presidente generale e da, presidente della seconda sezione. Entrambi saranno chiamati a decidere mercoledì.- E la sentenza di mercoledì, se applicabili gli stessi principi del 2016, sposterebbe l'attenzione della Juventus anche sul secondo filone d'inchiesta, quello sulla "Manovra Stipendi" e sulle commissioni agli agenti.. E se la sentenza del 19 aprile sarà positiva per la Juventus i suoi legali potrebbero appellarsi nelle memorie difensive agli stessi concetti.