Un interesse dell'ultimo minuto, una trattativa difficile. La Juventus ha ricevuto un'offerta dal Bayer Leverkusen per ​Cristian Romero, difensore argentino classe 1998 comprato la scorsa estate dal Genoa e lasciato in prestito una stagione sotto la Lanterna. Una proposta, al momento, al ribasso, che non convince Paratici. La Juventus non considera l'ex giocatore del Belgrano incedibile, ma non può permettersi una minusvalenza.



QUANTO E' COSTATO - Romero, legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2024, è stato acquistato lo scorso luglio per 26 milioni di euro (pagabili in tre esercizi) più bonus, fino a un massimo di 5,3 milioni. Un investimento di oltre 30 milioni, chi vuole Romero, insomma, deve mettere sul tavolo una cifra importante.