La Juventus ha deciso di puntare su Alejandro Grimaldo, terzino in scadenza con il Benfica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera ha individuato nel laterale portoghese il giusto rinforzo per il reparto difensivo. I lusitani, dal canto loro, stanno lavorando per rinnovare il contratto di Grimaldo. Inter e Napoli seguono interessate la vicenda.