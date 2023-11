Mancano soltanto 5 partite e poi, finalmente, ilaprirà ufficialmente i suoi battenti, E sarà occasione più unica che rara soprattutto per lache in estate ha oggettivamente fatto poco per rinforzare un organico che oggi, complici le squalifiche non preventivate di Pogba e Fagioli, costringead un'emergenza continua. Ieri nell'immediato pre e post partita sia l'allenatore che Cristianohanno provato a sviare l'attenzione da un colpo che arriverà a gennaio e che potrà o dovrà essere decisivo per la. La bugia bianca è quella dell'allenatore livornese che da tempo chiede rinforzi (già in estate) e che non essendo stato accontentato già una volta oggi cerca di spegnere gli entusasmi (al pari della corsa scudetto):La promessa è invece quella del direttore sportivo ex-Napoli: "Dobbiamo pensare step by step, con i piedi ben saldi a terra e cercare di crescere. Stiamo facendo delle valutazioni.Opportunità ed equilibrio finanziario. È su queste due "battaglie" che la Juventus si giocherà sicuramentechance a gennaio, che però potrebbero anche essere di più.con colpi e spese differenti che vanno dai sogni non a buon mercato comea quelli più "economici" nell'immediato comeE se si riuscirà a chiudere un colpo a impatto limitato allora ci potrebbe essere ancheche Allegri ha più volte chiesto a gran voce e che vede in Domenico Berardi l'obiettivo principale. Un colpo scudetto e tanti sogni. Il mercato di gennaio regalerà almeno una gioia ai tifosi bianconeri.