L'ex attaccante serbo della Juventus, Darko Kovacevic dice la sua alla Gazzetta dello Sport sul futuro del connazionale Dusan Vlahovic: "Lo conosco, la prima persona con cui se la stava prendendo era se stesso. Poi è normale che in quei momenti puoi essere arrabbiato anche con l’allenatore o i compagni, per la sostituzione o per come sta giocando la squadra. Anzi, io preferisco chi si incavola e dimostra di tenerci al giocatore che resta freddo. L’importante è non mancare di rispetto a nessuno, a cominciare dal club e dai tifosi. E Vlahovic non lo farebbe mai".



"Se fossi Vlahovic, resterei al 100%, a meno che non sia lo stesso club a dirmi di andare. E sono convinto: per qualità e livello, Dusan è un giocatore da Juve, il dubbio su questo non deve esistere. So che altri grandi società lo seguono con interesse, ma un attaccante deve avere pazienza. Questa è stata una stagione particolare, sia per la squadra, tra penalizzazione e vicende giudiziarie, sia per lui, con gli infortuni".