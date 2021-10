e le 4 vittorie consecutive per 1-0 a cui si è aggiunto il contestatissimo pareggio in extremis per 1-1 contro l'Interse non per lo scudetto quantomeno per gli obiettivi base stagionali che rappresentano la qualificazione alla prossima Champions League in campionato e il passaggio agli ottavi nell'attuale torneo. Due obiettivi non semplici da perseguire e per cui non può bastare la strategia adottata finora daperche tuttaviae in particolare per poter segnare più di un gol,verso la porta avversaria. Da inizio stagione in 9 partite in Serie A i bianconeri hanno collezionato 95 tiri di cuiper una media di circa 5 tiri in porta a partita. Analizzando però soltanto gli ultimi 5 risultati (i quattro 1-0 + l'1-1 con l'Inter) il numero cala drasticamente a 12 conLe difficoltà nel reparto avanzato a livello di infortuni sono state numerose, ma non sono stati né il rientro di, né l'alternanza fraa far risalire, seppur di poco quei numeri. La mossa che con l'Inter ha ridato, seppur in minima parte, luce alle azioni offensive della Juventus è stato il rientro in campo di, forse l'unico in grado di garantire ad AllegriSu calcio piazzato, dal dischetto del rigore, da corner, ma soprattuto da faro offensivo, è la Joya la carta in più di questa Juve.