Che una stessa partita venga rinviata per due volte in due stagioni diverse può non essere una gran coincidenza. Ma che le due partite non disputate in questione dovessero giocarsi nello stesso giorno di due anni differenti è davvero incredibile. Eppure ciò è successo: sia Galatasaray-Juventus del 25 novembre 1998 che Galatasaray-Juventus del 25 novembre 2003 non si giocarono in quelle date come da programma, venendo posticipate di una settimana. Nel primo caso, il motivo del rinvio fu una crisi diplomatica tra Italia e Turchia sul "caso Ocalan" (un asilo politico concesso al leader del partito curdo, mal digerito dai turchi): la gara si disputò la settimana dopo all'​Ali Sami Yen di Istanbul e finì 1-1. La seconda volta fu un attentato terroristico a Istanbul il 20 novembre a determinare il rinvio: anche lì si giocò il 2 dicembre, questa volta in campo neutro a Dortmund, e prevalse 2-0 il Galatasaray.