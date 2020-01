La Juventus continua ad aspettare l'offerta del Borussia Dortmund per Emre Can, ma il tempo stringe e la distanza fra domanda (non meno di 30 milioni) e offerta (non più di 22 milioni), è ancora ampia.



NON È UN SEGRETO - A confermare la trattativa e dare speranza al club bianconero è stato oggi il direttore sportivo del club giallonero che parlando in conferenza stampa ha ribadito l'interesse per il centrocampista tedesco. "Non è rimasto molto tempo. Non è un segreto che stiamo pensando a Emre Can, anche se non abbbiamo preso ancora alcuna decisione".



PACO ALCACER LA CHIAVE - La chiave per presentare un'offerta più alla alla Juventus potrebbe essere l'ufficialità dell'addio di Paco Alcacer, a un passo dal Villarreal, come confermato dallo stesso Zorc: "Paco Alcacer oggi non si sta allenando con i compagni. Lo abbiamo lasciato andare in Spagna per concludere una trattativa con un altro club”.