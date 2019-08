Potrebbe già essere finita l’esperienza bianconera di Emre Can. Il tedesco sembra dover essere il sacrificato a lasciare la Juve I bianconeri hanno necessità di sistemare i conti ed sfoltire la rosa a disposizione e la cessione del giocatore potrebbe fruttare quaranta milioni di euro. Tra le squadre interessate al centrocampista è spuntato il Bayern Monaco, società che già conosce il giocatore per i suoi trascorsi in terra di Bavaria (dal 2009 al 2013). Oltre ai tedeschi resta viva la pista che porta Emre Can al Barcellona. In caso di cessione di Rakitic al PSG, i Blaugrana potrebbero pensare al tedesco per rinforzare la propria mediana. Ad oggi la cessione di Emre Can è possibile ma non è scontata. Se nella batteria di interni del centrocampo della Juve Matuidi decidesse di tornare al PSG, allora per Emre Can la permanenza in bianconero sarebbe più semplice.