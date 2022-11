Da sogno di mezz’estate a peso?Il centrocampista era stato l’obiettivo per la mediana bianconera in un lungo inseguimento solo pochi mesi fa ma,Infortuni, prestazioni deludenti e le esplosioni dei giovani juventini ne hanno frenato l’ambientamento. Dei Mondiali da protagonista servono a lui (e) per conquistare la Coppa e– L’argentino è arrivato inal raggiungimento di determinati traguardi prefissati. Una situazione che lo mette. Saranno decisivi i suoi prossimi mesi, anche perché gli scorsi sono stati difficili.E i suoi sostituti hanno iniziato a brillare.si è rilanciato e non è mai stato così centrale nella Juve dal suo arrivo,sembra un giocatore diverso da quello scialbo visto troppo spesso. Poie, soprattutto,che hanno scalato le gerarchie. Senza dimenticaree i futuri ritorni diLa Juve è pronta ad accantonare il futuro della sua mediana per un giocatore di 28 anni?– A gennaio Leo tornerà alla Continassa e battaglierà per un posto tra gli 11 di Allegri.Di questo Paredes si può fare a meno, di quello che arriverà dal Qatar invece ancora non è dato sapere. Tutto l’ambiente juventino spera in un mese e mezzo rigenerante.