Il futuro di Aaron Ramsey si tinge di giallo. Il centrocampista gallese, finito ai margini della Juventus, continua a declinare le offerte che gli arrivano. In estate era successo con Wolverhampton e Newcastle, ora é il turno di un paio di club spagnoli e del Burnley. Aaron vuole tornare in Premier League ma è sicuro di poter trovare spazio in un club di medio-alto livello (il Burnley è ultimo in classifica).



- Il club bianconero, pur di favorire la cessione dell’ex Arsenal, accetterebbe anche una soluzione in prestito e con parte dell’ingaggio a carico.La speranza di Arrivabene e Cherubini è quella di uno sviluppo rapido della trattativa così da poter pianificare il mercato in entrata. Ore calde sul fronte Ramsey, Allegri fa il tifo per il collega Vieira.