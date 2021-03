è sufficiente farsi un giro sui social per capire come anche il popolo bianconero sia ormai convinto che se l'obiettivo doveva essere vincere la Champions,a. Ma azienda Juve più azienda Ronaldo è una cosa. La squadra Juve più il fuoriclasse Ronaldo è stata un'altra storia, tra una Juve non all'altezza di Ronaldo e un Ronaldo che non può più vincere da solo. E ora? Si va avanti con una quarta stagione insieme, magari programmando addirittura un rinnovo, o si passa ai saluti d'addio anticipati?per un motivo o per l'altro è per minutaggio il secondo giocatore più impiegato da Pirlo pur avendo saltato un paio di settimane causa Covid, una gestione condivisa diversa era necessaria e ora si paga. Il fatto che Ronaldo abbia 36 anni poi spalanca tutti i problemi sugli scenari futuriServirebbero tra i 25 e i 30 milioni da dare alla Juve per evitare una minusvalenza, sempre che alla Continassa non si possa persino accettare di far tornare i conti badando ai soldi dell'ingaggio risparmiato (31 milioni netti, quasi il doppio al lordo). Potrebbe il, ma nei piani del club francese non ci sono più investimenti mostruosi per giocatori di questa età, per quanto Ronaldo sia ancora un top a livello mondiale. Potrebbe il, ma con Pepil matrimonio non sembra possibile e comunque resta vivo il progetto dell'ingaggio di Leo Messi. Potrebbe il Manchester, che già da tempo studia il clamoroso ritorno e potrebbe lanciare un derby speciale in Premier, senza dimenticare l'interesse noto della Juve per Paul Pogba.