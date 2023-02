centrale del 2005, sempre più protagonista con la. Il giovane olandese è sulla bocca di tutti dopo unaUna zampata sugli sviluppi di una palla ferma e, soprattutto, un gol da cineteca, il secondo, quando si è messo in solitaria per regalare ai suoi un candidato a gol dell’anno del 2023.Il diciassettenne si è impossessato della palla nella metà campo della Juve e, non trovando opposizione, ha continuato ad avanzare indisturbato.. Un capolavoro che conferma l’investimento fatto dai bianconeri e la fiducia che in lui ripongono tutti, dal suo allenatorea MaxcheDean Huijsen è arrivato la scorsa estate dale si è imposto da subito, merito anche del suo fisico tutt’altro che da teenager.nell’amichevole contro il Rijeka. Molto bravo tecnicamente, spesso è lui a prendersi, abilità che fa schizzare i suoi numeri da difensore goleador. La Juve potrebbe dunque ritrovarsi in casa già il successore di, anche se Huijsen s’ispira soprattutto al suo connazionaleE con il giocatore del Bayern, si è anche allenato. “Quando Mathijs era alla Juve lo ha aiutato sotto diversi punti di vista, gli ha dato dei consigli. Una cosa incredibile per Dean, perché è il suo calciatore preferito!”, aveva detto il padre Donny a Il Bianconero. Alla Juve non resta che fregarsi le mani.