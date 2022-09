Antonello Cuccureddu, grande ex della Juventus, intervistato da TuttoJuve.com parla del momento attuale dei bianconeri:



Se neanche qui dovesse far risultato col Monza, la posizione di Allegri sarebbe in bilico?

"Spero di no, mi auguro che si inizi a fare gruppo e che ci sia coesione. Bisogna parlarsi a viso aperto e risolvere tutti i problemi che ci sono, altrimenti non si andrà mai avanti. Domenica non c'è alternativa, altrimenti la società inizierà a prendere dei provvedimenti seri a riguardo. Perché se le cose non vanno bene, dovrai trovare una soluzione".