Anche il Liverpool vorrebbe bussare alla porta della Juventus per riportare in Reds Emre Can. Il tedesco, infatti, ritornerebbe a Liverpool diciotto mesi dopo la sua partenza a parametro zero verso Torino. Come riporta il Sunday Mirror, la squadra di Klopp capolista in Premier avrebbe pronta un'offerta da 30 milioni di sterline per strappare a Paratici il sì per Emre Can. Il giocatore, al momento, non è stato messo sul mercato, ma il poco spazio trovato in questi primi sei mesi di stagione sta spingendo verso ulteriori ragionamenti in merito ad un'eventuale cessione.