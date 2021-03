Il rinnovo di Ousmane Dembélé, in scadenza nel 2022, è una priorità per la nuova dirigenza del Barcellona, ma non è scontato che si arrivi ad un accordo. Le richieste del giocatore, infatti, sono alte ed i blaugrana vorrebbero abbassare il monte ingaggi.



Per questo, molti club europei, fra cui la Juventus, stanno prestando attenzione all’evolversi della situazione, con il Barcellona che, se non si dovesse raggiungere un accordo per il rinnovo entro luglio, sarebbe costretto a cedere il giocatore ad un prezzo di saldo, un’opportunità da cogliere al volo.



Fra tutti i club interessati, secondo la testata catalana Sport, in pole position c’è il Manchester Utd.