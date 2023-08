Il mese di agosto per la Juventus è decisivo sul fronte mercato, soprattutto in ottica cessioni. Il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli prosegue nel tentativo di piazzare i giocatori in esubero, tra i quali figura il centrocampista svizzero Denis Zakaria, che non è partito per la tournée americana proprio perché a un passo dall'addio.



AVANZA IL MONACO - Nelle ultime ore si è però raffreddata la pista West Ham, con il quale non si è trovato l'accordo per la formula, visto che gli inglesi insistevano per il prestito. Colloqui in corso tra il Monaco e l'agente Il centrocampista classe 1996, che non è nei piani di Allegri e lascerà i bianconeri: la Juve vuole 20 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo