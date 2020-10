Il padre di Moise Kean, attaccante del PSG, è stato intervistato da Calcioinpillole.com, occasione in cui ha parlato del suo possibile ritorno alla Juventus tanto discusso in estate: “Vorrei che Moise tornasse a giocare in Italia non appena possibile. Qui è cresciuto, qui è diventato quello che è ora ed è giusto che ritorni nel suo paese. Conservo ancora i ricordi di quanto da bambino lo accompagnavo da Asti a Torino, facendo avanti e indietro quasi tutti i giorni della settimana con il treno. Quest’estate quando si parlava di un ritorno alla Juventus di Moise, io ero contentissimo e speravo potesse realizzarsi, ma alla fine hanno preferito un altro giocatore. Anche se so che non è finita qui, sono sicuro che prima o poi tornerà in Serie A”.



SULLA JUVE - “La Juventus è stata la squadra che lo ha formato. Ha firmato il primo contratto con la Juve, e da quel momento in poi è stata una crescita continua. Con Allegri stava facendo veramente grandi cose ed ero felicissimo di poter vedere mio figlio raggiungere certi obiettivi. Il ‘problema’ della Juve è che ha sempre troppi campioni e da quando si è aggiunto anche Cristiano Ronaldo, lo spazio per mio figlio è chiaramente diminuito. Spero un giorno di poterlo rivedere a Torino”.