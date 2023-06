O almeno, così le hanno interpretate molti tifosi juventini e, soprattutto, tutti quelli che la Juve non ce l’hanno in simpatia. Un’occasione in più per arrabbiarsi o per deriderlaE con la giustizia sportiva c’è riuscita, ottenendo col patteggiamento per i capi d’accusa ritenuti più gravi (stipendi, partnership, rapporti coi procuratori) solo un multone e nessun altro punto di penalizzazione in classifica.fermamente intenzionato a fargliela pagare per essere stata tra le promotrici del progetto.. Ma che potrebbe essere dettata dallo stesso pragmatismo adottato con la Federazione, soprattutto quando ci si rende conto che lo scontro è impari. In fin dei conti, si rinuncerebbe poi a qualcosa che non esiste ancora.Ovvero, ne stanno parlando con Real e Barca, con le quali hanno dei vincoli e degli accordi sulla SL, per potersi liberare dai quali è necessario un loro consenso.A togliere dall’imbarazzo la Juventus ci ha pensato proprio la A22 , la società creata ad hoc per supportare il progetto della nuova competizione europea, con a sua volta un proprio comunicato, nel quale ha detto di possedere le prove “ inconfutabili “ e “inequivocabili” del ricatto di cui è vittima la Juventus e che è pronta a denunciare per questo la Uefa al tribunale commerciale di Madrid e a quello Europeo, chiamato nel breve proprio ad esprimersi sulla posizione dominante della Uefa sui tornei di calcio continentali.Viene allora da pensare se ciascuno degli attori in causa non stia recitando una parte: la Juve quella della vittima, costretta obtorto collo a scendere a patti con Nyon per evitare la maxi-squalifica, e la A22 quella invece della testa di ariete che approfitta di questo palese ricatto Uefa (che dovrebbe giudicare la Juve sul mancato settlement agreement e non sulla SL) per picchiare ancora più duro contro il tirannico monopolismo UEFA.prima del giudizio del Tribunale UE, previsto in estate. Semplice sete di vendetta, o timore di un verdetto non favorevole, che ne ridimensionerebbe non poco il potere?