Nel mese di gennaio si è parlato quotidianamente di lui. Di quel difensore che arrivava dai dilettanti e, dopo appena due stagioni, era conteso da tutti i top club italiani e cercato anche da qualche società inglese. Federico Gatti è abituato a sorprendere, a non aspettare e prendersi subito tutto. Nel mercato invernale la Juventus lo ha acquistato dal Frosinone, lasciandolo in prestito al club del presidente Stirpe fino al termine della stagione per permettergli di giocare con continuità.



PIANO JUVE - Al termine di questo campionato di Serie B, con il Frosinone che molto probabilmente sarà impegnato nei playoff, inizierà davvero l'avventura bianconera del classe '98. Il piano della Juve prevede Gatti aggregato alla squadra che si ritroverà per il ritiro la prossima estate. Lì Allegri avrà occasione di vedere e studiare da vicino il centrale piemontese, che con il sempre più vicino addio di Chiellini potrebbe poi anche rimanere subito in rosa. L'ultima parola spetterà all'allenatore, pronto ad accogliere una nuova Roccia per la sua difesa.