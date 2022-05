Il primo passo, verso lo spagnolo, vede la Juve intenzionata a non rilanciare ma nemmeno ad arrendersi alle offerte migliori arrivate sul tavolo dell'Atletico Madrid,rispetto ai 35 milioni previsti dal diritto di riscatto. Detto di Morata, ecco il capitolo Kean. Ben complesso, di cui si è parlato sempre lunedì nel summit fiume con Rafaela Pimenta.. La Juve dovrebbe infatti acquistare subito Kean a titolo definitivo, versando i 4 milioni per la seconda stagione di prestito oltre ai 28 (che con i bonus possono salire a 31) milioni per il riscatto. Cercando quindi una soluzione terza,A Parigi si è visto il miglior Kean della carriera, alle giuste condizioni lo riabbraccerebbero. Si cerca quindi un incastro che possa andare bene per tutti, le pedine di scambio non mancherebbero,Non è semplice il gioco delle valutazioni, non è semplice in assoluto questo meccanismo per risolvere il problema Kean. Ma la Juve ci prova.