Per ora rimane, tra qualche settimana chissà. Per Matias Soulé sono giorni importanti, Max Allegri continua a provarlo da esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di questa fase preparatoria, lui vorrebbe anche restare per il resto della stagione pur sapendo che troverà poco spazio. Ma in A c'è la coda, dalla Sampdoria alla Cremonese. E la Juve non dice no al prestito, magari aspettando la fine di gennaio così da poter salutare un Soulé definitivamente ctp.