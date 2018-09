La prima brutta notizia per la, nella serata “con lieto fine” dello stadio Mestalla, era arrivata prima del discusso cartellino rosso sventolato in faccia adall’arbitro Brych., sei minuti prima del diverbio tra il portoghese e Murillo,E’ in quel momento - mentre Emre Can ha appena il tempo di togliersi la pettorina per subentrare al connazionale - che nella mente di Max Allegri si affacciano timori già vissuti e poi confermati dai successivi accertamenti alla Continassa:Mattia Carapelli@mcarapex